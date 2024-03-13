Заявления Армении о находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничниках и прекращение их работы не будут способствовать безопасности республики. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки и в предварительном плане хотели бы отметить, что упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана. Вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет», — сказала она.

Дипломат отметила, что соответствующее уведомление армянской стороной «было направлено по ведомственной линии». «По дипломатическим каналам мы ничего не получали», — подчеркнула Захарова.