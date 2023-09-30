В США цены на вакцину от коронавируса резко выросли. За две дозы вакцины Pfizer и Moderna Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) США платит более 80 долларов. Об этом в пятницу, 29 сентября, пишет Newsweek.

Отмечается, что летом 2020 г. CDC покупал вакцину Pfizer по цене 19,50 долларов за дозу и вакцину Moderna по 15,25 долларов за дозу. Тогда CDC закупил по 100 млн. каждой вакцины.

Уже летом 2022 года CDC закупил 66 млн. доз вакцины Moderna по цене 26,36 долларов за дозу и 105 млн. доз вакцины Pfizer за 30,48 долларов за дозу. Сейчас они снова подорожали.

Издание отметило, что летом министр здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерра направил письмо компаниям Moderna и Pfizer, в котором просил установить на препарат «разумную цену, отражающую прибыль, полученную благодаря инвестициям правительства США».

В то же время сообщается, что Мoderna рассматривает возможность повышения цен на свою вакцину против COVID-19 до 110-130 долларов за дозу.

Перед этим администрация Байдена заявляла, что федеральные средства больше не будут использоваться для покупки вакцин от коронавируса. Они будут закупаться на коммерческой основе.