Президент Ирана Ибрахим Раиси не видит никакой пользы от встречи с президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает CBS News.

«Нет. Я не думаю, что такая встреча состоится. Я не думаю, что встреча или разговор с ним будут полезны», — сказал Раиси на вопрос о том, возможна ли его встреча с Байденом. Иранский лидер добавил, что его страна не видит существенной разницы между нынешней американской администрацией и прошлой во главе с Дональдом Трампом, который вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В 2018 году Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из СВПД, который был заключен в 2015 году между Ираном и шестью странами по отказу от ядерной программы. Иран должен был допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, а западные страны — пошагово снять с Ирана санкции. В июле 2019 года Иран объявил о начале процесса обогащения урана выше уровня ограничений, предусмотренных СВПД.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки стартовали в середине 2021 года.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что переговоры с Ираном по ядерной сделке зашли в тупик.