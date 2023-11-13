Китайские власти на предстоящей встрече председателя Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско не будут пытаться изменить политический курс США, но надеются, что Вашингтон не станет стремиться к новой холодной войне и конфликту с КНР.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«США хотят в соответствии с собственными стремлениями и моделью воссоздавать облик других стран. С самого начала это были односторонние устремления, типичный гегемонизм, — сообщила она на брифинге, комментируя запланированную встречу лидеров. — КНР не стремится изменить Соединенные Штаты, которые тоже не должны пытаться сформировать или изменить Китай».

Как уточнила китайский дипломат, Пекин взаимодействует с Вашингтоном на основе принципов мира и взаимного уважения. Она отметила, что соперничество между двумя ведущими державами «не соответствует текущим тенденциям» и к тому же не позволит США решить свои проблемы.