Председатель КНР Си Цзиньпин назвал правильным выбор дальнейшего вектора развития отношений с США, который был сделан в рамках его встречи с американским президентом Джо Байденом в штате Калифорния. Об этом пишет газета Global Times.

По словам Си Цзиньпина, сегодня Китай и США находятся на историческом рубеже.

«Мы вместе сделали правильный выбор», — заявил председатель КНР.

Он также назвал фундаментальным вопрос о том, следует ли считать США и КНР партнерами или соперниками. В ходе переговоров Пекин и Вашингтон договорились восстановить диалог между военными ведомствами двух стран., проводить встречи министров обороны, консультации по вопросам безопасности на море, телефонные разговоры на уровне командующих зонами боевого командования. (gazeta.ru)