Правительство Швеции еще не решило, поедет ли премьер-министр Ульф Кристерссон в Венгрию для встречи с Виктором Орбаном. Любые дискуссии о членстве страны в НАТО не актуальны.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает Dagens Nyheter.

«Я не вижу смысла вести переговоры в этой ситуации», – сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо шведскому правительству с приглашением к углубленному политическому диалогу, в частности в рамках безопасности и обороны как союзников в рамках НАТО.

Однако, по словам министра иностранных дел Тобиаса Бильстрема, в письме, направленном в ведомство, о переговорах нет упоминания.