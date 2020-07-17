Проявляется забота о семьях шехидов, погибших в боях в Товузском направлении

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева предпринимаются конкретные шаги по обеспечению всестороннего внимания и заботы о семьях шехидов, погибших в боях в Товузском направлении, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

По поручению Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 16 июля заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а также начальники управлений министерства генерал-майор Расим Алиев, генерал-майор Расим Бабаев и другие офицеры посетили семью шехида генерал-майора Полада Гашимова в Габале и семью шехида полковника Ильгара Мирзоева в Баку.

Высокопоставленные офицеры Министерства обороны, поинтересовавшись заботами обеих семей, ещё раз принесли семьям шехидов соболезнования от имени Верховного Главнокомандующего и Министра обороны и вручили им сертификаты на получение квартир, выделенных для них Президентом Ильхамом Алиевым.

Во время беседы члены семей шехида генерал-майора П.Гашимова и шехида полковника И.Мирзоева поблагодарили главу государства и руководства министерства за внимание и заботу.

Следует отметить, что также изучаются проблемы семей всех военнослужащих-шехидов, погибших в боях в Товузском направлении, и будут предприняты шаги для их решения.