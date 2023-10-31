Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В последние часы совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вели ожесточенные бои в глубине территории сектора Газа», — говорится в сообщении.

Тем временем телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава сообщил, что в результате обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа число погибших увеличилось до 8 525.

«Число жертв в Газе возросло до 8 525, в том числе 3 542 ребенка и 2 187 женщин», — цитирует канал неназванного представителя ведомства. (ТАСС)

