11 марта в 12:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эсрик Товузского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Обнаруженный благодаря бдительности наших подразделений беспилотный летательный аппарат был нейтрализован специальными техническими средствами», — добавили в ведомстве.