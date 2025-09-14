В Ханкенди предотвращена вооруженная провокация.

Как передает # со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, 14 сентября 2025 года житель Ханкенди армянского происхождения Карен Альбертович Аванесян (1967 года рождения), отправился из дома в лесной массив недалеко от города, где заранее спрятал автомат «Калашникова», четыре магазина с патронами и пять гранат.

Попытка приблизиться к месту проведения мероприятия с оружием была предотвращена сотрудниками полиции. При задержании К. Аванесян оказал вооруженное сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата по полицейским.

Ответным огнем он был ранен и задержан. В ходе операции один сотрудник полиции получил ранение.

Генеральной прокуратурой и Государственной службой безопасности Азербайджана в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.