Общество азербайджанцев Британии направило письмо протеста руководству лондонского клуба, где 5 февраля должно было пройти мероприятие на тему «Армения: этническая чистка в Нагорном Карабахе», сообщает сайт Госкомитета Азербайджана по делам диаспоры.

Организаторами мероприятия являлись проармянские члены Палаты лордов Британии и посол Армении.

В письме отмечено, что «в период, когда Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, организация такого мероприятия явно нарушает мирные перспективы между двумя странами, что полностью противоречит позиции Британии».

Копия обращения была также отправлено главе МИД Британии и некоторым членам обеих палат парламента.

В ответном письме руководства клуба, адресованном председателю Общества азербайджанцев Британии Панаховой, заявлено, что данное мероприятие отменено.