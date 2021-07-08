Влияние армянского лобби на американскую политику скорее минимально, хотя после обострения конфликта в Нагорном Карабахе некоторые эксперты считают иначе. Действия США на Южном Кавказе оценил экс-глава военной разведки Турции Исмаил Пекин в беседе с Лента.ру.

По мнению Пекина, администрация президента США Джо Байдена хочет подорвать влияние Анкары в разных регионах, в том числе в Нагорном Карабахе. «Цель Байдена — саботировать установление мира на этой территории. Такая политика не продиктована армянским лобби в США, наоборот, оно не смогло бы влиять на решения американского президента. Подобный саботаж — это результат враждебного отношения Вашингтона к Анкаре в целом», — считает экс-глава турецкой разведки.

То есть, он утверждает, что Байден из-за своего отношения к Турции намерен препятствовать урегулированию армяно-азербайджанских отношений, а значит и заключению мирного договора между ними. Насколько это похоже на правду? Соответствует ли это интересам Штатов?

Своим мнением на этот счет поделились с # известные аналитики.

Ильгар Велизаде, эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ»:

— Не знаю, насколько правомочны такие предположения. Мне кажется, что у Соединенных Штатов нет достаточных рычагов для того, чтобы ограничить влияние Турции в регионе, тем более в нашем регионе, в зоне бывшего нагорно-карабахского конфликта. Поэтому, наверное, это предположение частного характера.

Что касается возможных действий Соединенных Штатов в нашем регионе (а президент Байден придерживается прагматичной линии поведения), скорее всего, они будут заключаться в том, чтобы адаптировать свою политику к нынешним постконфликтным процессам. В частности, передача Азербайджану карт минных полей в Агдамском районе свидетельствует о том, что Соединенные Штаты понимают реалии, и все-таки будут стараться заработать себе определенные очки.

Противодействие Турции в нашем регионе – это бессмысленное занятие. В Соединенных Штатах это тоже понимают. Я думаю, что в этом направлении с их стороны практических шагов сделано не будет.

Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— Я так понимаю, американцы не заинтересованы в том, чтобы Зангезурский коридор был разблокирован для того, чтобы работать в пользу Китая. То есть, открытие коммуникаций через этот участок Армении, по мысли США, не должно служить развитию китайского глобального проекта «Один пояс, один путь». Вот здесь расходятся мнения Байдена и Эрдогана.

Американцы не против того, чтобы был коридор между Турцией и Средней Азией. Но только не в интересах Китая – тут они категорически против. И в этом плане они могут работать в своих интересах с армянами. Вот так это можно понимать.

Что касается мнения господина Пекина, это известная своей антинатовской позицией личность в Турции. А вообще это не аналитик. Но разведчик никогда не объявляет свое личное мнение, и не хочет раскрывать правду. И просто так тоже разведчики для прессы заявлений не делают. Сейчас из слов Пекина следует такой посыл, мол, если Зангезурский коридор не будет восстановлен, реализован, то это дело рук США. Он хочет одним камнем разбить два яйца.

Во-первых, он обвиняет Вашингтон, и это укладывается в его известную точку зрения, что НАТО, Запад, Америка – это плохо, а евразийская идея самая гениальная. Во-вторых, он хочет создать мнение, что если Зангезурский коридор по какой-либо причине не будет открыт, то это не провал Эрдогана, а результат козней американцев.

Но мое мнение таково – если этот коридор нацелен на поддержку китайского проекта «Один пояс, один путь», то американцы будут категорически против него, но если посредством Зангезурских коммуникаций возрастет влияние США на страны Центральной Азии, тогда они дадут зеленый свет. Вот в чем отличие моего мнения от позиции Исмаила Пекина.