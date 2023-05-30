Чтобы поставить окончательную точку во Второй мировой войне союзнические войска, в том числе советские, бомбили Берлин и другие города фашистской Германии, прошли по всей стране, и солдаты Красной армии водрузили знамя победы над Рейхстагом.

В ходе самой большой европейской войны после Второй мировой российские войска по образу и подобию гитлеровской Германии на протяжении уже более 15 месяцев бомбят украинские города, жилые кварталы, городские инфраструктуры, больницы, родильные дома, детские сады, не говоря уже о сухопутных операциях с полным набором зверств – убийств и изнасилований мирных жителей, детей, женщин, стариков… В ход идут иранские беспилотники, ракеты, «Кинжалы», С-400.

Но украинская армия все это время продолжала вести войну достойно, и даже несмотря на получение от союзников дальнобойного оружия и наличия дронов не атаковала российские города, за исключением нескольких случаев показательных полетов, таких, как появление двух беспилотников над куполом Сенатского дворца в Кремле или в Подмосковье. Да и союзники все это время не переставали упреждать: ни в коем случае не атаковать российскую территорию. Даже насчет Крыма табу было снято лишь недавно.

Но в войне, как и в футболе, бьют не только по одним воротам. Не может принести победу в войне одна лишь оборона. В какой-то момент противнику надо показать свою силу и решительность. Не самый лучший и гуманный пример, но Япония во Второй мировой войне капитулировала только после атаки американцев на Хиросиму и Нагасаки.

Ровно такой же политики сегодня придерживается и Россия, продолжая бомбить украинские города, в том числе столицу Киев в попытке принудить Украину к миру даже в ситуации, когда украинская армия полностью вооружена самым современным западным вооружением и вот-вот пойдет в контрнаступление. Впрочем, а может и тем более, поскольку сильно боится поражения.

Вот уже два дня как Россия подвергает Киев и другие украинские города массированным атакам дронами и ракетами, которые успешно сбивают украинские защитники благодаря системам ПВО, поставленным союзниками.

И вот, наконец, в Россию пришла «ответка». И не просто в Россию — приграничные с Украиной города Брянск и Белгород периодически получали «приветы» из Украины, но сегодня жители Первопрестольной проснулись от звуков массированной атаки дронов, говорят в количестве 25, причем удары пришлись даже по центру Москвы. На Ленинском проспекте в Москве БПЛА влетел в квартиру на 14-м этаже, беспилотники попали в два жилых дома: один — на Профсоюзной улице в Москве, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. Telegram-канал Baza передает, что в Московской области за утро сбили более 10 БПЛА, большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из дронов упал в селе Ильинское — в трех километрах от резиденции президента в Ново-Огарево. Через речку находится элитный поселок Жуковка 21, в котором живут друзья Путина — Аркадий и Борис Ротенберги, обратил внимание экс-директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов.

Там же расположены поместья родственников главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, его зама Сергея Ладыгина и семьи ведущего КВН Александра Маслякова. Кроме того, здесь обосновались зять губернатора Московской области Марк Типикин, бывший вице-премьер Александр Хлопонин, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, член совета директоров «Норникеля» Максим Соков, зампред совета директоров «СМП банка» Сергей Смирнов и другие представители путинской элиты.

Целями атаки беспилотников в Москве была резиденция президента России Владимира Путина и особняки его приближенных на Рублевке, пишет телеграм-канал «Можем объяснить», изучивший карту «прилетов».

Атаку подтвердили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, минобороны РФ заявило о сбитии 8 дронов и назвало случившееся «террористической атакой».

Москва, конечно же, стоит на ушах. Как же так? Почему и за что?

Ну, думается, за многое, что произошло за эти 15 месяцев вторжения российской армии в Украину, за молчание российского населения, и, естественно, за удары по центру Киева. Вот и сегодня ночью российские оккупанты снова атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131», воздушные силы ВСУ уничтожили 29 из 31 БпЛА. Вследствие падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В Голосеевском — пожар в доме, один человек погиб, трое травмированы, в Печерском районе обломками повредило автомобили. В Дарницком районе вспыхнул частный дом, повреждены припаркованные автомобили, в Подольском районе обломки упали на нежилую застройку, а в Святошинском – на территорию одного из предприятий. Благо, киевское небо уже надежно закрыто, жертв почти нет, разрушения не множественны.

Но ведь Украина все время находится в напряжении и ожидании новых «прилетов». Теперь пришла пора напрячься и Москве. Тем более, что вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утвердил сроки начала движения вооруженных сил (ВСУ) для участия в контрнаступлении на армию РФ. «Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал в своем telegram-канале Владимир Зеленский. Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о скором переходе к активной фазе боевых действий.

Итак, можно считать, что контрнаступление, которое ожидалось на протяжении последних двух месяцев, началось. Есть уверенность, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подготовил немало креативных приемов для успешности военной операции.

Естественно, эти удары возмездия скорее носят идеологический характер. Израильский журналист Сергей Ауслендер сравнил налет дронов на Москву с «рейдом Дулиттла», когда в апреле 1942 года американцы бомбили Токио в ответ на атаку японских ВВС 7 декабря 1941 г. американской базы Тихоокеанского флота Перл-Харбор. «Военного эффекта это не имело никакого, но пропагандистский был совершенно фантастический», — сказл он.

Напомним, что 18 апреля 1942 года 16 американских бомбардировщиков «Митчелл», поднявшись с борта авианосца «Хорнет», пролетели свыше тысячи километров и бомбили Токио, Кобе, Йокогаму и Нагою. «Рейд Дулиттла» был ничтожен по военным последствиям — предельно облегченные B-25, да ещё и в количестве 16 штук, конечно, не могли нанести большие разрушения объектам на земле. Но по политическим и моральным последствиям, ему не было равных. Японцы теперь не чувствовали себя в безопасности даже на собственной земле, это была звонкая пощечина пропаганде, непрестанно рассказывающей о непрерывных успехах императорской армии и флота, отодвинувших угрозу вторжения «варваров» далеко от родных островов. Для американцев, напротив, это был, что сейчас называется «медийный успех», показавший — враг не скроется от возмездия даже в собственной столице за морями.

Ничего не напоминает? История повторяется… Посмотрим, кто кого принудит к миру…