В ночь на воскресенье, 7 января, которое считается днем Рождества в календаре Русской православной церкви, войска РФ атаковали Украину беспилотниками-камикадзе типа Shahed и ракетами комплекса С-300.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, из 28 беспилотников удалось сбить 21, кроме того, удар нанесли три ракеты С-300. Какими были последствия воздушной атаки, украинские военные не уточнили. Системы ПВО вступали в действие в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях.

В Кропивницком районе Кировоградской области в результате падения обломков были повреждены частный дом и линия электропередачи, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. (DW)