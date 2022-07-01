Президент Финляндии Саули Ниинистё не станет больше играть в хоккей с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в четверг в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Это было в 2012 году, во время моего первого визита в Россию», — прокомментировал Саули Ниинистё фотографию, на которой он запечатлен во время игры в хоккей с российским лидером. «Нет, я бы больше не стал играть [в хоккей с Владимиром Путиным]», — отметил он в ответ на уточняющий вопрос журналиста.

Он также добавил, что, рассматривает Россию «не как партнера, а как соседа, [мнение] которого необходимо учитывать», поскольку, с учетом протяженности российско-финской границы, двум странам приходится совместно решать ряд вопросов.