Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе сможет принять участие в матче с Польшей в 3-м туре чемпионата Европы в Германии, надев черную маску.

Об этом сообщает интернет-издание RMC Sport.

Новобранец мадридского «Реала» сломал нос после столкновения в матче против Австрии. После этого для нападающего была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. Однако УЕФА запретила Мабппе выходить на поле в маске, расцветка которого совпадает с французским флагом.

Согласно регламенту УЕФА, футболисты могут использовать маску только одного цвета. По этой причине Мбаппе сможет выйти на поле в играх турнира в однотонной, черной маске.