Терпение американского лидера Дональда Трампа по отношению к президенту России Владимиру Путину «подходит к концу». Таким мнением поделился президент Финляндии Александр Стубб в интервью Yle после телефонного разговора с главой Белого дома.

По словам финского президента, существуют две основные причины, по которым Трамп может утратить расположение к российскому коллеге. Во-первых, это фактор времени, а именно затягивание переговорного процесса. Стубб пояснил, что, несмотря на обещания о скорой встрече, появлялась информация об отсутствии конкретных планов.

В качестве примера он привел заявление главы МИД России Сергея Лаврова о готовности Путина ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но лишь при наличии «президентской повестки», которой на данный момент нет.

Второй причиной, способной исчерпать терпение Трампа, Стубб назвал продолжающиеся атаки.

Финский президент считает маловероятной встречу Путина и Зеленского в ближайшие полторы недели, полагая, что именно после этого срока у Трампа может наступить момент, когда его терпение иссякнет.