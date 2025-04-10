США могут изменить свою политику в переговорах с Россией, так как их терпение не бесконечно. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью трем зарубежным редакциям TVP, передает РИА Новости.

«Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно», — сказал Сикорский.

По его мнению, Москва на переговорах с Вашингтоном пытается выиграть время. Но рано или поздно, вероятно, в течение нескольких недель, Соединенные Штаты могут изменить свою политику, считает он.

Такую точку зрения глава польского МИД объяснил мнением, что Россия не стремится к миру на Украине.