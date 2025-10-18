США начинают уставать от войны в Украине, терпение президента Дональда Трампа и американского народа уже на исходе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Левитт подчеркнула, что Трамп «усердно работает над достижением мира».

«Президент начал неделю с полета в Израиль через Египет, вернулся через 36 часов, чтобы почтить память Чарли Кирка, на церемонии вручения Медали Свободы в Белом доме. А затем на следующий день он провел три часа, разговаривая по телефону с президентом Путиным, пытаясь положить конец этой войне. Сегодня у нас был Зеленский, в Белом доме, и президент провел с ним трехчасовую встречу в Кабинете министров», — рассказала она.

В то же время, по словам Левитт, обе стороны должны «принять реальность и заключить соглашение», поскольку США уже «устали от этой войны».

«Это продолжается слишком долго, слишком много невинных людей погибло, и Соединенные Штаты Америки очень устали от этого. Достаточно, обе стороны должны признать реальность ситуации на местах прямо сейчас, и прийти к мирному соглашению, потому что терпение президента Трампа и терпение американского народа на исходе из-за этой войны», — заявила она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп донес свое мнение до обеих сторон конфликта, и был «очень откровенен и прямолинеен». При этом она подчеркнула, что президент США продолжит прилагать усилия ради достижения мира в Украине.

«Трамп буквально не спит и трудится круглые сутки ради мира. И он продолжит делать это в отношении России и Украины, так же как делал это в отношении Израиля и Газы. Он искренне верит, что существует реальный шанс на прочный и долгосрочный мир на Ближнем Востоке, и мы надеемся, что то же самое произойдет и с Россией и Украиной, и президент очень усердно над этим работает», — сказала Левитт.