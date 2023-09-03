Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что поддержка Украины не ослабнет в случае возможной смены власти во время выборов в странах-партнерах Украины. В частности, речь идет о США.

«Иногда звучит мнение, что выборы в той или иной стране из демократического, проукраинского лагеря (в частности США) изменят формат поддержки Украины или вообще ее прекратят. Конечно, это не так», — написал Подоляк в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Он убежден, что никто не согласится на сдачу демократии стране, которая уже проиграла. Наоборот — Украину будут поддерживать «в полном объеме до честного финала этой страшной войны».

«Для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен выйти и прямо сказать: «Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда лгали вам, что базовые ценности, такие как свобода и демократия, стоит защищать; мы хотим, чтобы в мир пришли хаос, войны, терроризм, беззаконие, которые спонсирует Россия; мы хотим, чтобы украинцы, которые защищают свою землю, свои семьи, свои дома, проиграли и мы хотим, чтобы вы жили в мире, где нет правил и международного права». Конечно, это невозможно», — подчеркнул Подоляк. (unian.net)