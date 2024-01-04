Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в иранском городе Кермане призвал командующих избегать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами и приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на базы США. Об этом сообщает газета New York Times.

Издание отмечает, что Хаменеи призвал командующих проявить «стратегическое терпение» и любой ценой избегать вовлечения Ирана в непосредственную военную конфронтацию с Соединенными Штатами.

«Он приказал военнослужащим ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля или нападениями прокси-группировок на базы США в Сирии и Ираке», — указывается в статье.

По данным источников, верховный руководитель страны считает атаки в Иране и Ливане частью кампании Израиля.

До этого представитель Белого дома заявлял, что взрывы в Кермане, которые произошли во время траурного шествия в честь гибели генерала Касема Сулеймани, выглядят как акция террористической группировки «Исламское государство».