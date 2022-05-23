Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель выступил с заявлением для печати по итогам встречи, проведенной в Брюсселе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Trend, Шарль Мишель в своем заявлении сказал:

— Добрый вечер или доброй ночи. Сегодня я еще раз выступил в роли хозяина дома на встрече между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это было наши третьи обсуждения в данном формате. Основное внимание мы уделили ситуации на Южном Кавказе и развитию отношений обеих стран с Европейским Союзом, а также пограничному региону.

Обсуждения были искренними и плодотворными, мы рассмотрели все вопросы. Мы обстоятельно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе усилия, связанные с разминированием и освобождением пленных, а также коснулись судьбы пропавших без вести.

Мы добились следующих результатов. Первое заседание пограничных комиссий по вопросам границы состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе. На этом заседании будут затронуты все вопросы, связанные с делимитацией границы и тем, как наилучшим образом обеспечить стабильную ситуацию.

В связи с коммуникацией лидеры пришли к договоренности о необходимости продолжения работы, направленной на открытие транспортных сообщений. Они пришли к договоренности о транзитах между западной частью Азербайджана и Нахчываном и через территорию Азербайджана между различными частями Армении, а также принципах, которые будут регулировать международные транспортные перевозки посредством коммуникационной инфраструктуры обеих стран. Они, в частности, пришли к договоренности о принципах пограничного управления в контексте международных перевозок, безопасности, а также таможенных пошлинах и правилах, и в ближайшие дни заместители премьер-министров продолжат эту работу.

Что касается мирного соглашения, то лидеры пришли к договоренности продолжить обсуждения относительно будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном. В ближайшие недели делегации, возглавляемые министрами иностранных дел, продолжат данный процесс.

В продолжение этого, я, обращаясь к обоим лидерам, подчеркнул, что, на мой взгляд, важно решение вопроса прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха.

Что касается социально-экономического развития, то Европейский Союз вместе со сторонами будет развивать работу Экономической консультативной группы, старающейся продвигать экономическое развитие на благо обеих стран и их народов. Я также подчеркнул важность подготовки населения к долгосрочному устойчивому миру, и Европейский Союз готов усилить свою поддержку.

Мы договорились оставаться в тесном контакте и вновь встретимся в том же формате в июле-августе этого года. Благодарю.