Сухопутные войска Великобритании впервые использовали 3D-принтер для печати запчастей для техники в полевых условиях на учениях НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

«Британские сухопутные войска впервые используют передовой 3D-принтер в полевых условиях в рамках крупнейшего за поколение развертывания [сил] НАТО в Европе», — говорится в документе.

В нем отмечается, что это стало первым случаем, когда подобная технология применялась какими-либо вооруженными силами для поддержки учений Североатлантического альянса.

Принтер используется для обслуживания старых автомобилей при помощи печати труднодоступных запасных частей, отмечается в материале. При этом информация о производстве тех или иных деталей может храниться на компьютере и передаваться союзникам по НАТО.

Подобную технологию использовали вооруженные силы Австралии, однако она использовалась на учениях менее высокого уровня. Другие страны осуществляли печать деталей на 3D-принтерах только в лабораторных условиях, уточняется в материале.