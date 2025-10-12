Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести экспортный контроль в отношении компании Boeing и ограничить поставки самолетных запчастей в Китай. Об этом сообщает Reuters. По словам американского лидера, такой шаг может стать ответом на решение Пекина ужесточить экспорт редкоземельных металлов, необходимых для американской промышленности.

«У нас много всего, включая важнейшую вещь — самолёты. У Китая много Boeing, и им нужны запчасти и многое другое», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какие товары могут попасть под новые экспортные ограничения.

Как отмечает Reuters, Китай традиционно был одним из крупнейших заказчиков американского авиастроительного гиганта — на его долю приходилось до 25% портфеля заказов Boeing, однако сейчас этот показатель снизился до менее чем 5%. По данным аналитической компании Cirium, китайские авиакомпании эксплуатируют 1855 самолётов Boeing и заказали ещё как минимум 222 лайнера, в основном популярные модели семейства 737.

На фоне растущего технологического давления со стороны США Китай развивает собственную авиастроительную отрасль, делая ставку на пассажирский лайнер COMAC C919 — конкурента Airbus A320 и Boeing 737. По данным Cirium, китайские заказчики оформили заказы на 365 самолётов этой модели. Однако, как указывает Reuters, производство C919 продвигается медленно из-за действующих американских экспортных ограничений на поставку западных комплектующих. По состоянию на сентябрь компания COMAC поставила лишь пять из 32 самолётов, которые должна была передать клиентам в 2025 году.

Обострение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином началось после того, как Китай ввёл новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов, необходимых для производства высокотехнологичной продукции. В ответ Трамп отменил запланированную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее, заявив, что «теперь для этого нет никаких оснований».

Американский президент пообещал «массовое повышение пошлин на китайскую продукцию, поступающую в США», а также предупредил о подготовке «других серьёзных контрмер». Позднее Трамп объявил о введении с 1 ноября дополнительных 100-процентных пошлин на китайский импорт, что увеличит общий уровень тарифов до 130%. Кроме того, Вашингтон, по словам президента США, намерен ввести экспортный контроль в отношении «критически важного программного обеспечения». (moscowtimes.ru)