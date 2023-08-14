Принято решение о повторном применении ограничительного решения в связи с прекращением деятельности ООО «Volt Азербайджан».

Об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Агентство продолжает мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав потребителей.

Так, в рамках плановой проверки, проведенной на предприятии по доставке (перевозке) пищевых продуктов, принадлежащем ООО ”Volt Азербайджан», были выявлены факты нарушения ряда требований технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.