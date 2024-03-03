К могиле Алексея Навального, похороненного 1 марта на Борисовском кладбище Москвы, в воскресенье люди продолжали нести цветы.

Очередь к могиле растянулась примерно на 600 метров. Почтить память политика пришли сотни людей, сообщила 3 марта ASTRA.

Об очереди к кладбищу написали и другие источники. К примеру, The Insider тоже сообщил о сотнях желающих проститься с Навальным. «Гора цветов на могиле уже на несколько метров вышла за ее границы», – отметило издание, добавив, что к закрытию кладбища 3 марта из-за цветов на могиле уже не было видно креста.

«Медуза» со ссылкой на читателей своего телеграм-канала пишет, что на Борисовское кладбище к Навальному приходят люди разного возраста, с детьми, молодежь, пожилые. Очевидцы рассказывают, что, хотя людей много, очередь двигалась быстро. Всё спокойно и без эксцессов, рядом со входом на кладбище стоял один автозак, но полиции не было видно, говорится в публикации издания.

«Дождь» пишет, что, когда кладбище закрылось в 17:00 по местному времени, собравшиеся у входа начали требовать их впустить. Люди при этом бросали цветы через ограду.