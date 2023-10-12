Международный олимпийский комитет приостанавливает деятельность Олимпийского комитета России, сообщает BBC.

Этот шаг был предпринят после того, как ОКР признал региональные организации четырех украинских территорий, «незаконно аннексированных Россией».

Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

МОК добавил, что решение о том, смогут ли российские спортсмены выступать в качестве нейтральных участников на Олимпиаде в Париже 2024 года, будет принято «в соответствующее время».