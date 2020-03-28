Правительство России определило список товаров первой необходимости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список товаров первой необходимости за исключением продуктов питания. Соответствующее распоряжение размещено на сайте российского правительства .

Перечень включает в себя 23 пункта. В него вошли детские товары, средства гигиены, дезинфекции и индивидуальной защиты, медицинские изделия, зоотовары, автозапчасти и топливо, электрическое и компьютерное оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, садово-огородный инвентарь, строительные материалы и инструмент, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, спички и свечи, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и табачная продукция.

В документе отмечается, что список может быть дополнен в зависимости от обстановки в конкретном регионе.

| 2020-03-28T19:23:45+00:00 28 марта 2020, 19:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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