Правительство России определило список товаров первой необходимости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список товаров первой необходимости за исключением продуктов питания. Соответствующее распоряжение размещено на сайте российского правительства .

Перечень включает в себя 23 пункта. В него вошли детские товары, средства гигиены, дезинфекции и индивидуальной защиты, медицинские изделия, зоотовары, автозапчасти и топливо, электрическое и компьютерное оборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, садово-огородный инвентарь, строительные материалы и инструмент, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, спички и свечи, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и табачная продукция.

В документе отмечается, что список может быть дополнен в зависимости от обстановки в конкретном регионе.