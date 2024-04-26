Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил руководству Китая санкциями, если тот не перестанет поставлять России товары, которые позволяют ей «восстанавливать промышленную базу», пишет Politico.

В рамках своего визита в Китай госсекретарь встретился с главой КНР Си Цзиньпином и китайским министром иностранных дел Ван И. В ходе встречи Блинкен «дал понять», что у администрации президента Джо Байдена «заканчивается терпение» из-за отказа Пекина прекратить поддержку Москвы, сообщает издание. Госсекретарь также заявил, что из-за поставляемых Китаем в РФ товаров двойного назначения растет «угроза, которую Россия представляет для стран Европы».

«Мы уже ввели санкции в отношении более чем 100 китайских предприятий. <…> Мы полностью готовы принять дополнительные меры», — подчеркнул Блинкен.

После начала войны с Украиной Китай стал крупнейшим торговым партнером России, заменяя западные компании, покинувшие рынок РФ из-за санкций.

По итогам января–февраля 2024 года на китайские товары пришлось 43% всего российского импорта, или $24,4 млрд, подсчитали эксперты Института Гайдара. В Китай ушло около трети российского экспорта, главным образом углеводороды — на них пришлось 74% всех товаров, закупленных КНР в РФ.

Угроза вторичных санкций уже привела к проблемам в российско-китайской торговле: банки КНР начали блокировать платежи вслед за кредитными организациями Турции, ОАЭ и других стран, которые Кремль называет «дружественными».

В результате уже в марте поставки из Китая в Россию обвалились на 14,2%, экспорт техники (кроме автомобилей) просел более чем на 15%.

Для Китая российский рынок сбыта остается вторичным, на РФ приходится лишь 3% китайского экспорта, указывают эксперты Института Гайдара. «Лидирующие позиции в товарообороте Китая прочно занимают недружественные к России страны, что усиливает риски снижения поставок при угрозе введения вторичных санкций», — предупреждают они. (moscowtimes.ru)