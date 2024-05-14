США могут наложить на Грузию финансовые и туристические санкции.

Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен, находящийся с визитом в Тбилиси, которого цитирует “Мтавари Архи”.

По его словам, на первом этапе США наложат на Грузию финансовые ограничения в случае, если законопроект, не соответствующий стандартам ЕС, будет поддержан в том виде, в каком он есть, а также в случае применения насилия в отношении мирных демонстрантов.

Помощник госсекретаря США заявил, что Вашингтон планирует выделить Грузии 390 миллионов долларов помощи, которая будет направлена на вопросы военной обороны, экономического развития, развития гражданского общества.

Он добавил, что выделение этих средств может оказаться под вопросом в случае применения законопроекта, не соответствующего стандартам ЕС.