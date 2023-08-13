Бывший министр: «Государство обязано обеспечить права стольких граждан, которые были нарушены»

Председатель ООА: «Верю, что Конституционный суд примет справедливое решение — это неизбежно»

Во второй половине 90-х годов прошлого века в Азербайджане были введены в обращение приватизационные чеки. В то время было отмечено, что эти чеки являются правом граждан, и предусматривалось участие каждого гражданина в приватизации посредством этих ваучеров.

В законодательстве также было отражено, что приватизационные чеки регулируются законом «О ценных бумагах», а срок обращения ценных бумаг не ограничен временем. При этом особо отмечалось, что каждая доля собственности оценена в 2000 долларов США с защитой от инфляции, а 65 процентов приватизированных государственных предприятий принадлежат гражданам.

Возвращение в обращение приватизационных чеков, которые превратились в бесполезные бумаги в 2011 году из-за истечения срока обращения вопреки законодательству стало самой серьезной темой повестки дня. Депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, представители культуры и институтов гражданского общества, экономисты, юристы, эксперты по имуществу призывают руководство страны вновь вернуть в обращение приватизационные чеки, либо обеспечить их участие в следующем процессе приватизации.

С созданием Азербайджанского инвестиционного холдинга ожидается приватизация крупных государственных предприятий, в связи с чем должно быть обеспечено участие граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, в приватизации SOCAR, государственных учреждений образования и здравоохранения.

Следует отметить, что граждане, ветераны войны и пенсионеры, у которых остались приватизационные чеки, обратились в Конституционный суд для восстановления исторической справедливости. Депутаты Милли Меджлиса также выразили поддержку гражданам, обратившимся в Конституционный суд, и выразили большие надежды на принятие справедливого решения.

Здесь два существенных момента представляют особую актуальность:

Во-первых, приватизационные чеки выданы гражданам на законном основании, гарантом их прав является непосредственно Конституция и соответствующий закон. С этой точки зрения никакие указы, приказы, решения, имеющие более низкий статус, чем закон, не могут отнять у граждан это право. В частности, примем во внимание, что ни один высокопоставленный представитель правительства не высказал открытого мнения по этому поводу: правильно это или нет. Поэтому проблема должна быть рассмотрена в Конституционном суде и должно быть принято справедливое решение, как того требует закон.

Во-вторых, приватизационные чеки, выданные гражданам, являются не только их собственным правом, но и правом их предков. И это право также защищено Конституцией и соответствующими законами. Следовательно, либо это право должно быть возвращено владельцам ваучеров, либо им должна быть выплачена компенсация.

В обоих случаях должна быть конкретно раскрыта информация о текущей номинальной стоимости приватизационных чеков. Ведь экономическая политика государства регулируется установленными им законами. А в законодательстве о приватизационных чеках четко указано, что акционеры могут рассчитывать на 65-процентную долю собственности в крупных предприятиях.

Сейчас необходимо учитывать, что количество и финансовые объемы объектов, подлежащих приватизации в будущем, велики, ведь речь идет о таких гигантах, как SOCAR, AZAL, «Азербайджанские железные дороги», Бакинский метрополитен, которые входят в состав Азербайджанского инвестиционного холдинга и были объявлены открытыми для приватизации.

Кроме того, в будущем будут приватизированы медицинские и образовательные учреждения, коммунальные управления и госпредприятия, переданные государством под управление.

При расчетах выясняется, что это огромные финансовые средства. К примеру, при рыночной стоимости одной только SOCAR более чем в 40 миллиардов долларов раздел ее 65 процентов на 1,6 миллионов паев, оставшихся неиспользованными на руках граждан, означает, что каждый приватизационный пай эквивалентен имуществу, равному порядка 12 тысяч долларов США. В этой ситуации либо государство должно снова вернуть эти чеки в обращение, либо же рассчитать их стоимость на настоящее время, с учетом 25-летней инфляции, и выплатить компенсацию акционерам.

Давайте посмотрим правде в глаза. Сколько сегодня среди сотен тысяч людей, оставшихся с приватизационными чеками на руках, есть малообеспеченных. Для этих людей, которые тонут в тисках социальных проблем, их приватизационные паи являются последней надеждой.

Еще один чувствительный момент связан со смертью владельцев приватизационный чеков. По статистике, 1 млн из 1,6 млн неиспользованных приватизационных чеков находятся на руках у граждан. Согласно официальной статистике, ежегодно в стране умирает 1,2 процента населения. Если разделить это на 1 миллион граждан, то получается 12 тысяч человек. Итог: каждый день умирает не менее 30 человек из числа акционеров, которые 25 лет ждали момента, чтобы восстановить свои права. Те люди, которые ждут того дня, когда обязательства, взятые на себя государством, будут выполнены, уносят с собой в потусторонний мир свои надежды на государство.

Все перечисленные пункты объединяет один императив – СПРАВЕДЛИВОСТЬ! На данном этапе необходимо, чтобы Конституционный суд глубоко, всесторонне и справедливо рассмотрел дело и принял СПРАВЕДЛИВОЕ решение. Потому что обеспечение ПРАВ сотен тысяч живых и умерших людей на совести ответственных за этот вопрос лиц. Ответственные за этот вопрос люди также, как и обладатели имущественных прав на эти чеки, когда-нибудь перейдут в иной мир, поэтому они не могут игнорировать последующее наказание за попранные права граждан.

Бывший министр финансов, профессор, экономист Фикрет Юсифов, в беседа с AYNA отметил, что государство обязано обеспечить права граждан, у которых остались приватизационные чеки:

«В конце 90-х годов прошлого века общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал специальный указ по этому поводу. Предусматривалось, что 65 процентов государственного имущества будет приватизировано на основе приватизационных чеков, будет обеспечено законом право залога приватизационных чеков в банках и другие моменты. Они не были реализованы. Некоторые граждане продали свои приватизационные чеки на «черном рынке». Определенная масса населения, особенно интеллигенция, сохранила эти чеки. Главной причиной этого были большие надежды, связанные с этими чеками».

«В 2011 году период обращения приватизационных чеков закончился, и сотни тысяч граждан оказались лишены своих прав. Они и сегодня ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Считаю, что этот вопрос должен найти свое логическое завершение. Потому что это привилегия, предоставленная государством гражданам, и должны быть созданы условия для ее использования», — сказал ученый.

Экс-министр подчеркнул, что граждане, у которых на руках находятся приватизационные чеки, имеют право обратиться в Конституционный суд: «Поскольку нарушены требования законодательства. Именно по этой причине Конституционный суд должен внести ясность в этот вопрос. Надеюсь, что будет принято справедливое решение».

«Согласно приказу Комитета по имуществу № 222 от 1997 года, стоимость имущества в расчете на одну имущественную долю исчислялась не менее чем в 2000 долларов. Учитывая инфляцию, сейчас эта стоимость должна быть другой. Потому что по сравнению с тем временем изменились цены и критерии на недвижимость. Должны учитываться текущие реальные цены приватизационных чеков, так или иначе должны компенсироваться права граждан», — заключил Юсифов.

Председатель Общества оценщиков Азербайджана (ООА), вице-президент Союза оценщиков тюркских государств Вугар Орудж сказал AYNA, что приветствует обращение в Конституционный суд граждан, владеющих приватизационными чеками: «Есть глубокие противоречия, и они должны быть устранены. Указ о безвозмездной раздаче гражданам приватизационных чеков и связанное с ним законодательство содержали достаточно прогрессивные пункты, которые не были реализованы. Например, было отмечено, что приватизационные чеки регулируются законом «О ценных бумагах». В этом законе четко сказано, что ценные бумаги не могут обесцениваться. Их можно продать и подарить только на основании желаний владельцев».

«Решение об истечении срока обращения в 2011 году противоречит данному положению закона. В то же время была определена определенная сумма на приватизационные чеки для защиты от инфляции. В законе нашло отражение и то, что 65 процентов государственного имущества, которое будет приватизировано, принадлежит гражданам-акционерам. Все это не было соблюдено. С этой точки зрения, лучший шаг — рассмотрение этого вопроса в Конституционном суде», — сказал наш собеседник.

Орудж считает, что Конституционный суд примет справедливое решение по этому вопросу: «В законе достаточно пробелов. Некоторые решения соответствующих государственных органов не соответствуют законодательству. Поэтому вопрос должен быть доведен до логического итога на уровне Конституционного суда. Несколько дней назад Конституционный суд постановил отменить требование о доверенности на вождение автомобиля и направил ее в Милли Меджлис. Аналогичное решение должно быть принято в отношении приватизационных чеков, и я надеюсь, что справедливость восторжествует».

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

Для получения дополнительной информации по теме перейдите по ССЫЛКЕ (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133).

Автор: Айдын Герай