Махмуд Гаджиев: «Конституционный суд должен восстановить историческую справедливость»

Явар Гусейн: «В каком законе указано, что срок обращения может истечь?!»

Мирисмайыл Хади: «Так продолжаться не может, пришло время принять решение»

18 октября адвокат группы ветеранов Карабахской войны и труда, владеющих государственными приватизационными чеками, Мубариз Йолчиев обратился к председателю Конституционного суда (КС) Фархаду Абдуллаеву. Юрист сообщил, что, несмотря на то, что с момента предыдущего обращения граждан в КС прошло более 6 месяцев, ответа до сих пор не получено, что вызвало массовое недовольство и протест.

«Что может быть сегодня важнее для рассмотрения Конституционного суда? Почему рассмотрение вопроса продлевается уже шестой месяц? Почему Конституционный суд не реагирует на обращения сотен тысяч граждан?» — спрашивает Йолчиев у председателя КС.

Отметим, что по распоряжению президента Ильхама Алиева со стороны Администрации Президента было отправлено официальное письмо в Конституционный суд с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия Конституции некоторых нормативно-правовых актов. Это письмо было зарегистрировано в КС.

Следует также отметить, что впервые в истории независимого Азербайджана как граждане, депутаты, так и по указанию премьер-министра Министерство юстиции, Администрация Президента и лично сам глава государства напрямую обратились в Конституционный суд по поводу решения правовой проблемы, возникшей из-за приватизационных чеков.

Депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, представители институтов гражданского общества, интеллигенция страны заявляют, что вопросом номер один, стоящим перед КС, является выяснение судьбы граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках. Число таковых превышает миллион.

Бывший полицейский чин, известный юрист Махмуд Гаджиев в своем заявлении для издания AYNA отметил, что права граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, должны быть восстановлены: «Решение общенационального лидера Гейдара Алиева безвозмездно предоставить гражданам Азербайджана приватизационные чеки было одним из самых важных решений переходного периода. Это решение вызвало большой энтузиазм в обществе. Позже этот процесс был реализован наполовину. Поэтому до сих пор сотни тысяч граждан не воспользовались, но сохранили свои приватизационные чеки. В 2011 году было объявлено, что срок обращения приватизационных чеков завершился».

«Это при том, что законодательством не предусмотрен срок их обращения. Это был неприемлемый и неразумный шаг. В настоящее время владельцы приватизационных чеков, объединившись, требуют своих прав. Их поддерживает и интеллигенция страны. Их число достаточно велико и им сложно восстановить свои права в индивидуальном порядке. В этом смысле шаги по обращению в Конституционный суд заслуживают похвалы», — сказал наш собеседник.

Гаджиев надеется, что КС примет справедливое решение: «Для этого есть достаточные основания. Самое главное – пойти на это, даже если законом не предусмотрен срок обращения. Этот пробел следует устранить. Было бы очень хорошо сделать такой шаг в «Год Гейдара Алиева». Потому что этот указ был одним из важных решений общенационального лидера в деле восстановления исторической справедливости».

Ветеран Карабахской войны и профессиональный юрист Явер Гусейн в беседе с AYNA подчеркнул, что проблема приватизационных чеков должна быть окончательна решена: «С момента реализации этого указа прошло свыше 25 лет. Азербайджан переходил от одной системы к другой. Государственную собственность необходимо было распределить между гражданами, и в этом направлении был принят закон и подписан указ. Но они не позволили населению извлечь из этого выгоду для себя».

«Часть граждан продала приватизационные чеки на «черном рынке». Уровень просвещения в те годы был нулевым. Чиновники, отвечающие за приватизацию, пытались не довести процесс до конца и добились этого», — сказал эксперт.

Гусейн напомнил, что наряду с этим сотни тысяч граждан, которые не стали инструментом в этих играх, до сих пор сохранили свои приватизационные чеки: «В каком законе написано, что срок обращения может истечь?! Это незаконное решение и его следует немедленно отменить. Конституционный суд должен положить конец этой несправедливости».

Такого же мнения придерживается и член Коллегии адвокатов Азербайджана Мирисмайыл Хади. Юрист выразил уверенность, что проблема граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, должна быть решена: «В этом деле есть довольно важные моменты. Этот шаг был предпринят без предусмотрения срока обращения. В связи с этим обращение потерпевших в Конституционный суд является обоснованным и законным».

«Чувствуется, что государство положительно относится к этому вопросу. В любом случае, когда-нибудь эта проблема будет решена. Это необходимо сделать сейчас. Так продолжаться не может. Пришло время принять решение. Я верю, что будет принято положительное решение», — заключил он.

Примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права и не может отнять права, данного законом! Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами — экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4-х статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу. Никакой указ или даже какой-либо закон, который будет принят позже, не сможет вопреки Конституции изменить эти правила, которые установлены законом как обязательство государства!

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Автор: Айдын Герай