Депутат: «Проблема должна быть решена однозначно на благо гражданина»

Юрист: «Для решения проблемы граждан необходимо принять историческое решение»

Экономист: «Механизм решения проблемы есть, и я готов его поддержать»

Своего права требуют около 1 миллиона граждан, желающих реализовать свое право на получение доли от приватизации госимущества в Азербайджане. Речь идет о людях, права которых были нарушены из-за необоснованного приостановления срока обращения приватизационных чеков. В связи с этой проблемой в прошлом году были обращения граждан в Конституционный суд (КС), но в конце года КС вынес решение об отказе в рассмотрении вопроса.

Отметим, что по распоряжению президента Ильхама Алиева Администрацией главы государства было отправлено официальное письмо в КС с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции.

Депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, представители институтов гражданского общества и интеллигенции заявляют о том, что судьба граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, должна быть прояснена, а проблема должна быть решена быстро и справедливо.

Депутат Милли меджлиса Тахир Керимли в беседе с AYNA сообщил, что необходимо разработать механизм или принять закон, позволяющий использовать оставшиеся на руках приватизационные чеки: «Ко мне неоднократно обращались по этому поводу, граждане хотят восстановления своих прав. Время от времени я поднимал эту проблему перед правительством на заседаниях Милли Меджлиса. В своих интервью в СМИ я говорил, что эта проблема должна однозначно решиться».

«Нарушены имущественные права граждан, которые владеют приватизационными чеками. Потому что окончание срока их обращения не соответствует действительности. Во-первых, на этих чеках не указан срок обращения. Во-вторых, в чем смысл девальвации государственных ценных бумаг? Я считаю, что срок обращения чеков надо снова продлить, а проблему решить в интересах граждан. По этой причине я на стороне этих граждан и заявляю, что изымать чеки из обращения неправильно», — сказал депутат.

Керимли отметил, что заново пустить в обращение приватизационные чеки обеспечит восстановление нарушенных имущественных прав граждан, у которых на руках остались чеки: «Конечно, были те, кто в то время эффективно использовал ценные бумаги. Те, кто скупал чеки по дешевке на «черном рынке» смогли приватизировать определенные объекты, заводы. Но те, кто сохранил свои чеки, которые сегодня превратились в бесполезные бумажки, хотели иметь возможность получать больше выгоды в будущем.

Они надеялись, что если срок обращения продлевали по несколько раз, то и на этот раз это произойдет. Но в 2011 году срок обращения не продлили. Теперь срок обращения должен быть продлен, должна быть установлена ​​конкретная дата. Или же ущерб, причиненный гражданину, должен быть оплачен в какой-либо форме. То есть важно вернуться к этому вопросу».

Глава Исследовательского фонда «Конституция», юрист, экс-депутат Алимамед Нуриев в беседе с AYNA выразил уверенность в решении данной проблемы: «Можно увеличить срок обращения приватизационных чеков, или повысить их цену в той или иной форме. Важно обеспечить в этом деле участие граждан, не участвовавших в процессе приватизации. Срок обращения чеков продлевали несколько раз. В тот период гражданам были созданы условия для того, чтобы они могли пользоваться своими ценными бумагами в надлежащей форме. Но, к сожалению, некоторые наши граждане этим не воспользовались.

На мой взгляд, они подумали, что срок обращения снова будет продлен. Но этого не произошло, и чеки не находятся в обращении уже 13 лет. Некоторые граждане считали, что стоимость приватизационных чеков вырастет. Граждане не смогли воспользоваться своими ценными бумагами по разным причинам», — подчеркнул он.

По его словам, можно снова увеличить срок обращения, дать этому правовую оценку и устранить проблему. «В Милли Меджлисе этот вопрос неоднократно поднимался, а КС провел расследование. Полагаю, должна быть информация о точном количестве чеков, оставшихся у граждан. Необходимо принять историческое решение в направлении решения данной проблемы и восстановить права наших граждан».

«Граждане, ценные бумаги которых обесценились, правы насчет срока обращения. Потому что там не указан срок обращения. Это говорит о том, что вывод из обращения был неверным решением. Теперь для граждан, у которых на руках остались чеки, может быть появиться новый шанс. Сегодня в стране продолжается процесс приватизации. Аукционы, связанные с приватизацией недвижимости, организуются Государственной службой по вопросам имущества. Можно создать условия для использования приватизационных чеков на этих аукционах», — сказал Нуриев.

Актуальность данной проблемы в своем комментарии для AYNA также затронул доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов: «В 1990-е годы в сфере приватизации были проблемы. Это проблема не только Азербайджана, они были в регионе в целом, и в соседних странах. В Азербайджане также было принято решение о приватизации и введены в обращение приватизационные чеки. Но мы не стали свидетелями эффективного использования этих чеков при приватизации.

Шли годы, процесс использования чеков был половинчатым. В 2011 году срок обращения чеков истек, и эти ценные бумаги превратились в бесполезные бумажки. Сейчас их возврат в обращение, использование в процессе приватизации усложнились. Однако я думаю, что существует механизм решения этой проблемы».

Эксперт напомнил, что необходимо не забывать, что оставшиеся на руках чеки являются ценными бумагами: «Это тоже ценные бумаги, признанные государством. Чеки необходимо использовать в процессе эмиссии. В прогрессивных системах эмиссия происходит следующим образом: правительство выделяет деньги на покупку тех или иных ценных бумаг и за счет этого в экономику привлекаются денежные массы. Думаю, что мы можем использовать эти ценные бумаги в таком виде.

Должна быть разработана соответствующая программа и привлечены в инвестиционные потоки ценные бумаги. Программа должна быть составлена ​​так, чтобы инвестиции поступали в экономику, в реальный сектор, и именно эти ценные бумаги стали направлением эмиссии. Потому что эмиссия должна быть целенаправленной, деньги в экономику вбрасывать просто так нельзя.

Один из основных механизмов прогрессивной экономической системы заключается в том, чтобы направить эту эмиссию в экономику, в реальный сектор. В этом плане эффективный возврат чеков в обращение может быть весьма позитивным. Полагаю, что возвращение в обращение оставшихся на руках чеков является одним из важных факторов. При необходимости я готов участвовать в формировании, подготовке и внедрении этой системы, оказывать поддержку», — отметил эксперт.

Мамедов отметил, что чеки также могут быть использованы при приватизации имущества на освобожденных территориях: «Если мы сможем обеспечить эффективное обращение ваучеров, то, безусловно, можно будет эффективно использовать их при приватизации имущества на освобожденных территориях. По моим расчетам, нам необходим инвестиционный портфель на десятки миллиардов манатов в освобожденных районах. Разумеется, нам потребуются и иностранные инвестиции. Но не следует забывать и о внутренних инвестиционных ресурсах. Здесь нам понадобятся приватизационные чеки, ценные бумаги».

Примечание

Предоставленные гражданам ценные бумаги в 1996 году по указу общенационального лидера Гейдара Алиева с 2011 года уже не находятся в обращении. Сотни тысяч граждан, у которых на руках остались ценные бумаги, хотят, чтобы решение об истечение срока их обращения было признано незаконным и тем самым восстановлены их права.

Время от времени эксперты в различных областях, юристы, депутаты и представители интеллигенции обращаются к правительству с обращениями о восстановлении нарушенных прав. Они приводят конкретные аргументы в пользу того, что 65 процентов богатства, созданного в стране в период существования СССР или ранее, было осуществлено посредством приватизационных чеков, что прямо пропорционально надписи на этих бумагах: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики».

Каждый чек имеет одинаковую стоимость, а 1 пай состоит из 4 чеков. При этом доля этого имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции.

При этом отсутствует указание о таком понятии как срок обращения чеков. Граждане, у которых на руках остались чеки, до сих пор хранят их, поскольку не смогли участвовать в процессе приватизации.

Подчеркивается, что хотя выведенные из обращения приватизационные чеки и считаются ценными бумагами, решения по этим чекам, не были приняты законодательством в правильной форме. В таком случае необходимо предпринять конкретные шаги в отношении лиц, обладающих приватизационными чеками.

Необходимо отметить, что по распоряжению президента Ильхама Алиева с целью устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками, и проверки соответствия некоторых нормативно-правовых актов Конституции со стороны Администрации президента в Конституционный суд было отправлено письмо.

Конституционный суд зарегистрировал это письмо для рассмотрения. Впервые в истории независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению премьер-министра, Администрация президента, а также лично глава государства обратились в Конституционный суд по поводу приватизационных чеков и возникшей в результате массовой правовой проблемы. Но вот уже 11 месяцев как нет никакого результата по итогам разбирательства, проведенного Конституционным судом.

Дополнительное примечание

Каждый должен знать, что право собственности на приватизационную долю наследства, предоставленную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, подтверждающими это право, были выданы на основании закона!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым во исполнение закона о приватизации, был издан в целях реализации распределения и первичного размещения приватизационных чеков среди граждан в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследование приватизационной доли, выделяемой каждому гражданину в установленном порядке в соответствии с законом.

Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом и действующего до сих пор, категорически запрещается отказываться от приема приватизационного чека в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, осуществляемая путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа без выплаты компенсаций, является несправедливостью по отношению к народу и диверсией против государства!

По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами-экспертами Конституционного суда в 2022- 2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства. Это, в свою очередь, порождает большие надежды на восстановление исторической справедливости.

По исследованиям учёных ясно, что стоимость доли собственности на одну приватизационную долю, защищенную законом от инфляции, сегодня стоит не менее 20 000 долларов США, а согласно обещанию общенационального лидера народу, во имя исторической справедливости, 65 процентов имущественной стоимости всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга, а также средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы в будущем, должна быть заменена приватизационными чеками.

По закону все инвесторы должны оплатить 15% акций, принадлежащих трудовым коллективам, а свыше 50% — только приватизационными чеками. По закону государство может продать за деньги только 35% от стоимости государственного имущества.

Подписанные общенациональным лидером законы и Конституция были приняты в качестве основы экономической и социальной политики государства в самое бедное время страны во имя социальной исторической справедливости для перехода к новому общественному строю.

Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, будут приватизированы с использованием приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в дальнейшем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были проводиться только по этому установленному законом правилу.

Никакой указ или даже какой-либо закон, принятый позже в нарушение Конституции, не сможет изменить эти правила, которые установлены законом как обязанность государства!

Для получения дополнительной информации по этой теме перейдите по этой ССЫЛКЕ .