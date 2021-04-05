Полиция задержала пытавшихся проникнуть на освобожденные территории в нетрезвом состоянии

Сотрудниками Джебраильского районного отделения полиции продолжаются мероприятия по пресечению попыток незаконного проникновения на территории района, освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, жители Физулинского района Салим Гасымов и Эльчин Абдуллаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались проехать на территорию, не полностью очищенную от мин.

Проигнорировав требования сотрудников полиции, пытавшихся задержать нарушителей на посту, они прорвались на территорию района. В итоге нарушители были задержаны. С.Гасымов, Э.Абдуллаев и их пассажиры — жители Физулинского района Эльгюн Бабаев и Мехрадж Гаджиев были доставлены в отделение полиции.

В отношении нарушителей приняты надлежащие меры.