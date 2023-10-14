Всего через полтора года после окончания войны — начиная с 19 июля 2022 года, в города Лачын и Физули, в села Агалы Зангиланского района, Талыш Тертерского района и Забух Лачынского района вернулись 679 семей бывших вынужденных переселенцев в составе 2 715 человек.

Как сообщает #, об этом руководитель Администрации президента Самир Нуриев заявил на проходящей в Баку конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности».

С.Нуриев отметил, что к концу года на освобожденные территории в целом планируется возвращение более 1400 семей бывших вынужденных переселенцев в составе свыше 5 тыс. человек.