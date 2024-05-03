Начался визит участников VI Всемирного форума межкультурного диалога на освобожденные территории.

Как сообщает #, прибывших в Международный аэропорт Физули гостей встретил заместитель специального представителя президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Башир Гаджиев.

Они примут участие в специальной сессии «Влияние мин и неразорвавшихся боеприпасов на культурную собственность», которая пройдет в Агдаме в рамках форума.

На сессии с докладами выступят заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, начальник Управления министерства иностранных дел Гая Мамедов и другие официальные лица.