Интенсивные осадки на территории нашей страны сказались на полноводности, как горных рек, так и Куры. Уровень воды в Куре поднялся. Повышение уровня реки улучшило работу водяных насосов, а трудности с поливом посевных площадей устранились.

По мнению специалистов, повышение уровня воды в реке будет продолжаться из-за периода полноводности (https://report.az/ru/ekologiya/v-kure-podnyalsya-uroven-vody/)

2 мая 2022 года в # была опубликована статья под названием «Решит ли Госкомпания за неделю проблемы с водой в Бештали?», в которой рассказывалось о проблемах орошения пахотных земель в селе Бештали Нефтчалинского района.

Решат ли интенсивные осадки проблему орошения пахотных земель? С этим вопросом мы обратились к руководителю пресс-службы ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Дильгаму Шарифову. «Интенсивные осадки позволили увеличить запасы воды в водохранилищах госкомпании. Благодаря осадкам фермеры пока могут не пользоваться запасами Куры для орошения своих земель. До этих дождей фермеры получали воду по четкому графику. После прекращения дождей, мы собираемся вновь вернуться к той же системе», — сообщил # Дильгам Сафаров.

Как сообщил # житель из села Гарасаггал Кюрдамирского района Гурбан Мамедов, подача воды по графику не устраивает фермеров. «Потому, что мы не успеваем поливать свои посевы. Никакого контроля в системе подачи воды не существует», — сказал Гурбан Мамедов.

По словам фермера из Бейлаганского района Алима Мамедова, в прошлом году подача воды по графику создавала большие трудности для фермеров. «В этом году благодаря дождям пока трудностей нет», — заявил Алим Мамедов.