Как сообщили местные СМИ, в связи с недостатком воды в селе Бештали Нефтчалинского района возникли проблемы с орошением пахотных земель.

2 мая 2022 года руководитель пресс-службы ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Дильгам Шарифов заявил о принятии необходимых мер для устранения проблем с орошением пахотных земель в селе Бештали.

(https://media.az/society/1067858426/goskompaniya-o-probleme-s-vodosnabzheniem-sela-v-neftchalinskom-rayone/).

Как сообщил глава Гарагашлинского муниципалитета, на территории которого находится село Бештали, Эльман Солтанов, действительно в селе имеются серьезные проблемы с водой.

«Уровень воды в Куре постоянно падает. В свою очередь это приводит к недостатку воды, необходимой для орошения пахотных земель. Мы пытаемся решить эту проблему своими силами. Для подачи воды к пахотным землям мы используем насосы. Однако, если отключается электричество, эти насосы не работают. Теперь вся надежда на Государственную компанию «Мелиорация и водное хозяйство», — сказал нам глава муниципалитета села Гарагашлы.

Как сообщил # глава пресс-службы ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Дильгам Шарифов, Государственная компания не может одна решить данную проблему. «Решением этой проблемы занимается комиссия по водному хозяйству, созданная президентом страны. Наша компания тоже представлена в этой комиссии. Решением комиссии, объем подаваемой воды в Мингячевирском водохранилище увеличен на 200 кубометров в секунду. Эти запасы будут также использованы для орошения пахотных земель в селе Бештали. Проблема будет решена в течение недели», — пообещал нам глава пресс- службы.

Ну что же, подождем неделю.