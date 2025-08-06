Златан Ибрагимович наслаждается жизнью. Бывшая звезда «Милана» отправился в Индонезию.

Швед остановился в одном из самых роскошных отелей страны. Nihi предлагает номера, где ночь стоит около тысячи долларов.

После этого швед поделился фотографиями из храма. Он посетил Тирта Эмпул на Бали, чтобы принять участие в древнем ритуале очищения водой. Эта церемония призвана очистить душу и тело от негативной энергии.

Тирта Эмпул — один из самых священных индуистских храмов на острове Бали (Индонезия), известный ритуалом очищения в священных источниках. Его название на санскрите означает «священный источник».