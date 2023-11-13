Красота и уникальность природы Азербайджана привлекает все большее количество туристов, предпочитающих пешие походы по малоизведанным или, напротив, протоптанным маршрутам.

Хайкинг и треккинг в селе Сулут Исмаиллинского района — хит последних лет среди местных и иностранных сторонников активного отдыха.

Сулут, привыкший частенько видеть в своих краях туристов, тоже не стоит на месте. Этот райский, невероятно зеленый уголок Азербайджана уверенно превращается в туристический чек — пойнт.

Недавно в селе был официально открыт Туристический центр.

Корреспондент # оказался в составе делегации, приглашенной Госагенством по туризму оценить стремительно развивающийся туристический потенциал Сулута.

Нас встречает Фуад Расулов, руководитель туристического центра, гостеприимно угощая свежезаваренным чаем из самовара, ароматными фруктами из сада, и, конечно же, вкусным обедом из местных продуктов.

Участников тура ознакомили с историей села, а затем, в сопровождении местного гида отправили воочию убедиться в красоте и уникальности одного из туристических маршрутов.

По пути следования — памятник Бузхана, развалины древней мечети, знаменитая крепость «Гырхотаг (Сорок комнат) и захватывающие дух зеленые панорамы.

Протяженность маршрута составляет 10 км.

По словам Фуада Расулова, село Сулут имеет огромный потенциал для развития туризма:

«В 2021 году было закончено строительство новой асфальтированной дороги, благодаря чему поток туристов в село увеличился. Само село очень аутентичное, примечательно не только своими живописными пейзажами, но и древней историей, здесь имеются старые кладбища, деревья возрастом 300-400 лет, исторические объекты, развалины крепостей. Мы включили село в маршрут хайкинга и стараемся привлекать больше иностранных туристов. В этом году у нас были гости из России, Израиля, Австралии, ЮАР», — подчеркивает он, отмечая, что финансовая поддержка проекта была оказана Государственным агентством по туризму.

Фуад Расулов также сообщил #, что одной из главных задач было привлечение местных жителей к работе в сфере туризма.

Для этого в новосозданном центре были организованы тренинг по гостеприимству и семинар для гидов. В итоге Сулут обзавелся 7-ю проводниками по туристическим маршрутам. Четыре семьи уже в совершенстве владеют технологией обслуживания туристов и готовы принимать у себя дома гостей на обед и ужин.

Ф.Расулов также рассказал, что в новом сезоне в Сулуте будут разбиты лагеря под открытым небом для тех туристов, которые предпочитают романтику ночного неба и ночлег в палатках.

Отвечая на вопрос #, чем его покорил Сулут, Расулов говорит:

«В первую очередь — людьми. Здесь живут невероятно добрые, трудолюбивые люди. Несмотря на то, что это малочисленное село, отсюда вышли герой советского союза Бахаддин Мирзоев и множество ветеранов Первой и Второй Карабахской войны», — рассказывает он.

Горное село Сулут расположено в 45 километрах от города Исмаиллы у подножия гор Большого Кавказа.

Сулут — одно из старейших сел Исмаиллинского района. В ходе раскопок на территории села были обнаружены богатейшие образцы материальной культуры, в том числе глазурованная керамика, медные и серебряные монеты, в основном, относящиеся к XIII-XV векам.

Недалеко от села, вдоль реки находятся развалины древнего поселения, где сохранились, в основном, подземные строения.