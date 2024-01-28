В Стамбуле в воскресенье двое неизвестных в масках, по сообщениям, совершили вооружённое нападение в католической церкви во время богослужения. Один человек был убит.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, нападение произошло в церкви Санта-Мария в районе Сарыер-Бююкдере. Не уточняется, какое оружие было у нападавших. Нет также подробностей о личности погибшего. По ряду сообщений, большинство прихожан храма составляют живущие в Стамбуле итальянцы.

Турецкие СМИ утверждают, что нападавшие открывали стрельбу, по некоторым сообщениям, кроме одного убитого, есть и раненые. Официально это пока не подтверждено.

Нападавшие скрылись, ведётся их поиск. Пока неясно, имело ли нападение террористический мотив. В декабре в Турции были задержаны более 30 человек по подозрениям в подготовке терактов в христианских храмах и синагогах, речь шла о сторонниках террористической организации «Исламское государство».\