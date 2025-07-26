Несколько неизвестных ворвались в здание суда в городе Захедан иранской провинции Систан и Белуджистан и открыли огонь, сообщил Информационный центр судебной системы Ирана, передает Mehr.

Как рассказал источник Tasnim, нападавшие открыли стрельбу сразу, как вошли в здание утром 26 июля. По данным агентства, погибли пять человек, еще 13 ранены. Пострадавших эвакуировали из здания и доставили в больницы. Кроме того, пишет Tasnim, погибли трое нападавших.

Жителей призвали избегать места происшествия.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), передают СМИ. В Иране она признана террористической.