Соединенные Штаты ввели санкции против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за поставки запчастей для российских авиакомпаний. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает РИА Новости.

Речь идет о предприятии S7 Engineering, которое вошло в опубликованный в пятницу, 23 февраля, список.

»[Предприятие занимается] обслуживанием самолетов и запчастей, произведенных в США и ЕС, на территории России и за ее пределами, а также закупками авиазапчастей, в том числе произведенных в странах G7 в зарегистрированных в ОАЭ компаниях», — заявили в Госдепе.

Также под санкции попали компании Polarstar, Mirage Air Craft Services, Crynofist Aviation FZCO и RBG Solution FZE — эти предприятия занимаются поставками в Россию американских и европейских авиакомпонентов.

До этого на сайте Госдепартамента США появилось предостережение работающим в России компаниям.