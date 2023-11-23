Правительственное бюро «Натив» при канцелярии премьера Израиля, отвечающее за связь с еврейскими общинами в странах бывшего Советского Союза, открыло «горячую линию» на русском языке для сообщений о проявлениях антисемитизма — например об угрозах и подстрекательском контенте.

Информировать об этом можно в том числе с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram. Линия запущена по распоряжению Совета национальной безопасности, пишет Ynet.

Источники в израильских госструктурах предупредили о риске насильственных акций в отношении евреев на постсоветском пространстве. Из-за войны с секторе Газа, спровоцированной боевиками ХАМАС, в конце октября по России прокатилась волна антисемитских выступлений. В Хасавюрте группа агрессивно настроенных жителей забросала камнями одну из гостиниц, требуя от ее администрации доказать, что среди постояльцев нет израильтян. В Нальчике был совершен поджог строящегося еврейского культурного центра, на стене здания обнаружили оскорбительную надпись. В Черкесске состоялся пропалестинский митинг, участники которого потребовали выселить этнических евреев из Карачаево-Черкессии.

Самым резонансным антисемитским выступлением на Северном Кавказе стали погромы в Махачкале. 29 октября разъяренная толпа людей ворвалась в аэропорт столицы Дагестана перед прибытием регулярного рейса из Тель-Авива. Более 1000 человек захватили терминал и заходили в каждое помещение в поисках евреев, выламывали двери, блокировали автотранспорт, заставляли предъявлять паспорта находившихся в аэропорту людей и пытались попасть в прилетевший самолет.

Антисемитские акции прошли не только в России, но и в Армении. Так, в Ереване злоумышленники дважды с начала октября пытались поджечь единственную в стране синагогу.