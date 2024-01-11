Отель в Харькове, в котором остановилась освещающая войну в Украине съемочная группа агентства «Анадолу», подвергся ракетному обстрелу.

Инцидент имел место 10 января, около 23:00 по местному времени. В здание «Парк-отеля» попали два снаряда. От взрывов были разрушены верхние этажи гостиницы, здание охватило пламя.

Репортеру «Анадолу» Давиду Качкачишвили и фотокорреспонденту агентства Озге Элиф Кизил удалось покинуть здание.

В результате инцидента Качкачишвили получил легкие порезы рук.

Состояние здоровья обоих журналистов удовлетворительное. Они были доставлены на машине скорой помощи в больницу для дальнейшего обследования.

Гостиница «Парк-отель» в Харькове, где находилась съемочная группа «Анадолу», подвергся обстрелу ракетами С-300. Об этом сообщил в соцсетях глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей», – говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что травмы получили 11 человек.

Он отметил, что в момент удара в отеле находились журналисты из Турции.