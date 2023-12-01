В результате израильского авиаудара по сектору Газа убит оператор агентства «Анадолу» (АА) Мунтасир аль-Савваф.

Близкий родственник Саввафа Хасан Исмамех сообщил об этом корреспонденту AA: «Оператор Мунтасир ас-Савваф, его брат Марван и несколько его родственников погибли в результате израильской бомбардировки в районе Аль-Дурдж на юге сектора Газа».

Исмамех сообщил, что Мунтасир был тяжело ранен во время израильского обстрела. Они ждали машину скорой помощи и бригаду медиков около получаса, но так и не дождались и перевезли его в Баптистскую больницу на личном автомобиле. Исмамех сказал, что врачи не смогли вмешаться из-за нехватки медицинских средств, заявив, что состояние Мунтасира было тяжелым, и он потерял много крови.

Исмамех отметил, что Мунтасир был похоронен вместе со своим братом и родственниками на городском кладбище Аль-Батш.