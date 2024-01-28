Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини назвал решение растущего числа стран приостановить финансирование агентства «шокирующим» и призвал их пересмотреть его.

«От этой поддержки зависят жизни людей в Газе, а также региональная стабильность», — цитирует CNN распространенное Лаззарини заявление.

Глава агентства обратил внимание на решение Международного суда ООН, вынесенное на этой неделе, в котором Израилю предписывалось увеличить объем гуманитарной помощи для предотвращения геноцида в Газе.

«Единственный способ, которым это можно сделать, — это сотрудничество с международными партнерами, особенно с БАПОР как крупнейшим гуманитарным учреждением в Газе», — заявил он.

Лаззарини сообщил, что ряд сотрудников, подозреваемые в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября, уволены. В отношении них ведется расследование.