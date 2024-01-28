Приостановка несколькими странами финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) нанесет вред главным образом жителям Палестины. С таким заявлением выступил МИД Турции, выразив надежду на пересмотр этого решения.

«Мы обеспокоены решением некоторых стран приостановить финансирование БАПОР. Работая в очень сложных условиях, БАПОР удовлетворяет жизненно важные потребности миллионов палестинских беженцев. С 7 октября [2023 года] свыше 150 сотрудников БАПОР были убиты Израилем в Газе. Приостановка финансирования БАПОР после преследования нескольких его сотрудников нанесет вред прежде всего палестинскому народу. Мы ожидаем, что страны, объявившие о приостановке финансирования БАПОР, пересмотрят свое решение», — говорится в заявлении.

27 и 28 января несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду, Италию, США и Францию, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар агентства Кристиан Сандерс распорядился уволить нескольких подчиненных, которые по сообщениям имеют отношение к нападению боевиков ХАМАС на южные районы Израиля осенью 2023 года. (ТАСС)