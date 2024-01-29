Еврокомиссия (ЕК) примет решение о продолжении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) по результатам расследования его возможной причастности к атакам движения ХАМАС 7 октября прошлого года в Израиле.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на портале организации.

«Европейская комиссия примет решение о дальнейшем финансировании БАПОР на фоне очень серьезных обвинений, выдвинутых 24 января, касающихся причастности персонала БАПОР к ужасным нападениям 7 октября [2023 года]», — отмечается в заявлении. Подчеркивается, что решение о выделении средств для ооновской структуры будет зависеть от результатов расследования, о котором всемирная организация объявила накануне. В этой связи Брюссель призвал БАПОР согласиться на аудит агентства, который будет проводиться назначенными ЕС независимыми внешними экспертами. Они, как отмечается в заявлении, должны будут проверить, каким образом агентство противодействовало возможному участию его сотрудников в террористической деятельности.

Согласно заявлению, ЕК не предусматривает выделение дополнительной помощи для БАПОР до конца февраля. Евросоюз продолжит осуществлять гуманитарную помощь палестинскому населению на Западном Берегу и в секторе Газа через партнерские организации.

Австрия и Япония вслед за некоторыми странами приняли решение приостановить выделение средств для финансирования БАПОР.