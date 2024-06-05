Министры финансов стран Еврогруппы 5 июня провели виртуальную встречу в преддверии саммита G7 и подтвердили готовность в дальнейшем оказывать Украине финансовую помощь, в частности, за счет поступлений от замороженных в ЕС финансовых активов России. Об этом по итогам встречи заявил президент Еврогруппы, министр государственных расходов и реформ Ирландии Пасхал Донохью, передает Укринформ.

«Мы подтвердили нашу непреклонную поддержку Украины и остаемся решительно настроенными помогать Украине реагировать на возникающие финансовые потребности. Участниками встречи было упомянуто о принятом в прошлом месяце единогласном решении всех стран-членов ЕС направить в пользу Украины сверхпоступления, сгенерированные от заблокированных российских активов в Европе. В этой связи в своем обсуждении министры высказали благодарность партнерам по G7 за их конструктивную вовлеченность, а также выступили с полной поддержкой за ее продолжение», — отметили в Европейском Совете.

Как сообщается, министры стран Еврогруппы в ходе этой виртуальной встречи были проинформированы об итогах состоявшегося в итальянском городе Стреза обсуждения на уровне министров финансов G7 и руководителей центробанка в преддверии саммита с участием лидеров Группы семи. (корреспондент.net)